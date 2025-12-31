陳菊因病請假1年！黃國昌轟：監察院成肥貓院「有無院長都沒差？」

民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（31日）質詢時質疑，監察院長陳菊請假迄今超過1年，卻無法可管，「是因為監察院是肥貓院，有沒有院長都沒差？」（資料照片／鄒保祥攝）

立法院司法法制委員會今天（31日）初審《政務人員條例》草案。民眾黨立院黨團總召黃國昌質詢時提到，民眾黨支持此法，否則政務人員無法可管。他舉例，監察院長陳菊請假迄今超過1年，卻無法可管，「是因為監察院是肥貓院，有沒有院長都沒差？」

陳菊在2024年12月因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長腫瘤，切除後準備出院，卻又發現右下肢無力，經檢查發現左側腦血管阻塞，住院迄今已將近1年。

立法院司法法制委員會今天初審《政務人員條例》草案。黃國昌質詢時提到，民眾黨支持此法，否則政務人員無法可管。

黃國昌接著舉例，如陳菊請假迄今超過1年，卻無法可管，他衷心祝福陳菊早日康復，但政務官請假超過1年，也不在意外界觀感，「難道是因為監察院是肥貓院，有沒有院長都沒差？」

銓敘部長施能傑說明，依《公務人員請假規則》陳菊優先請自己的假與事假，可請65天，若有不能短期治癒的疾病，2年內最長不得請病假超過1年。

黃國昌說，即使依《公務員請假規則》陳菊請假早就超過期限，「她到底怎麼請假的？」

監察院人事室主任劉佳慧回應，陳菊因公職年資較長，一年享有約30天休假，加上事假與病假合計，需先將這些假別用完，之後才會進入所謂的「延長病假」計算，另明年會重新計算當年度的事假、病假與休假。

黃國昌質疑，監察院以「假別混用」方式規避限制，形同將事假、病假與休假混為一談，藉此延長院長實際未上班的時間，且2012年版本的《政務人員法》草案中即明定，政務官若因病無法執行職務超過1年，即應辭職。



