陳菊因病請辭！ 藍：綠陷其不義 綠：冷血政客停止汙衊

台北市 / 綜合報導

監察院長陳菊因病請假一年多，昨(28)日總統府公告，她已經請辭監察院長一職，將從2月1日起生效。不過這項人事案，也引起藍綠論戰，國民黨立委羅智強批評，民進黨的處理方式是陷陳菊於不義，民進黨立委吳思瑤則回擊，要冷血的政客停止對陳菊的汙衊。至於監察院長的空缺，總統府表示暫時不會有新人選，而是由副院長李鴻鈞持續代理。

總統賴清德說：「希望菊姊能夠早日康復。」這句總統級的問候，是獻給監察院長陳菊，因為從2024年底，她就開始請病假，而就在今年1月28號，總統府公告，陳菊已請辭並予以免職，將於2月1日生效，只不過這人事案，立刻引發藍綠互槓。

立委(國)羅智強說：「我也坦白講，民進黨關於陳菊院長的這個人事處理的方式，一是陷陳菊於不義。」立委(民)吳思瑤說：「我們希望這些冷血的政客，停止對於陳菊院長的污衊攻擊。」

陳菊辭職後監察院長的空缺，總統府表示將委請監察院副院長李鴻鈞，持續代理院長職務，也就是說暫時不會提新人選，進一步來看監察院長的任命，由總統提名後，經立法院投票同意任命，但同意門檻要達1/2，也就是113席立委中，至少要有57席同意，在目前朝小野大的情況下，要通過恐怕不容易，只不過陳菊請假1年多來。

立委(民)許智傑說：「我們最盼望就是菊姊的身體健康，可以盡快恢復，那目前我知道的就是有好一點。」立委(民)賴瑞隆說：「對她不捨啦，因為她一輩子為台灣為高雄的付出，我相信所有人都看在眼裡。」陳菊因病請辭，正式離開院長崗位，但也再度掀起藍綠論戰。

