陳菊多次請辭監察院長未獲准 賴清德：當時認為她好好復健能重回崗位

總統賴清德今表示，最近監察院長陳菊又提出辭呈，他勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。（圖／總統府提供）

監察院長陳菊因病告假逾1年，即使每個月薪水都回捐國庫，仍經常遭在野黨批評。總統府今天（28日）發布總統令，宣布陳菊請辭監察院長獲准。總統賴清德晚間出席活動時表示，「當時我認為，如果好好復健的話，她是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務」；不過最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。

賴清德今晚出席民進黨尾牙，在場媒體也關切陳菊病情。賴清德表示，陳菊是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩，後來她接續擔任國民大會代表、高雄市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。

廣告 廣告

賴清德透露，前不久陳菊因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈，他當時認為，如果好好復健的話，陳菊是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。

不過賴清德也說，但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復」，同時請監察院副院長李鴻鈞代理陳菊的職務。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／請病假逾1年！監察院長陳菊請辭獲准 2月1日生效

陳菊請辭內幕曝光！潘孟安不捨「菊姐」被潑髒水：她心中牽掛台灣

陳菊請辭監察院長終獲准！賴清德給予祝福 職務由李鴻均代理

吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手