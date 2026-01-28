陳菊多次請辭監察院長終獲准 賴瑞隆：她仍需多加休養

民進黨立委、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，陳菊院長因身體仍需多加休養，在多次表達請辭意願後已獲同意，此刻最重要的，請花媽持續調養身體。（本報資料照片）

75歲監察院長陳菊自2024年底因病住院至今已超過一年，總統府今(26)日下午發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職；民進黨立委、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，陳菊院長因身體仍需多加休養，在多次表達請辭意願後已獲同意，此刻最重要的，請花媽持續調養身體。

賴瑞隆表示，「祝福花媽，平安健康」，陳菊院長因身體仍需多加休養，在多次表達請辭意願後已獲同意，心裡既不捨，也滿懷感激與敬意。

他表示，花媽長年站在捍衛民主與人權的第一線，為台灣、為社會承擔重責，鮮少有機會停下腳步好好休息，此刻最重要的是請花媽持續調養身體，衷心祝福花媽平安健康，早日完全康復。

