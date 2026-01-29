陳菊始終愛著台灣！吳思瑤怒揭一事有洋蔥 批無良政客「適可而止」

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

監察院長陳菊自2024年底因病入院請假迄今已逾1年，總統府昨（28）日發布總統令，證實陳菊請辭獲准，自2月1日起生效，總統賴清德並委請副院長李鴻鈞代理院長一職。對此，綠委吳思瑤今（29）日表示，陳菊早在生病之初，就已向賴總統遞出辭呈，且在未上工休養期間，薪水全數繳回國家，對民主的貢獻無人能比；吳也呼籲，冷血無良政客的攻擊應該適可而止。





今早10時，吳思瑤在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪回應時事。她指出，對於陳菊院長，大家給予的是最大的關懷與最多的祝福，她的一生奉獻給台灣民主，是真正用生命、毫無保留地實踐她對自由、人權與民主的信念。

吳思瑤進一步透露，陳菊其實早在生病之初，就已向賴清德總統提出辭呈，不希望因個人因素影響監察院院務，但賴總統與行政團隊當時也評估她的病況應可好轉，希望給她一些時間安心休養；直到近日陳菊再度提出辭呈，賴總統才「勉予同意」。

吳思瑤強調，陳菊在未上工、休養期間，薪水全數回繳國家，並呼籲冷血政客停止對陳菊的汙衊與攻擊，陳院長對台灣民主的貢獻無人能比，這些冷血無良的政客應適可而止；她也呼籲台灣人的良善，對於網路上過當、令人憤怒的攻擊言論，真的要自制，對待一位長輩，更何況她是台灣民主前輩，都應當回歸臺灣人的良善。

針對後續人事安排，吳思瑤則認為，尊重總統的人事任命的權力，李副院長跨越黨派、表現有目共睹，代理院長的身分來掌理院務，這絕對是沒問題的，不需要有其他揣測，包括應處連續兩年監察院預算（一年被砍光、一年完全不能動），他都承擔起重責大任，「我們也肯定他的表現」。





