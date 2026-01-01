陳菊年後回任監院? 傳復健順利春節前將出院 陳其邁這樣說......

監察院長陳菊因腦血管阻塞住院休養已逾一年，外界近日傳出她可能於農曆年前出院。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 監察院長陳菊因腦血管阻塞住院休養已逾一年，外界近日傳出她可能於農曆年前出院，引發關注。對此，高雄市長陳其邁今（1）日受訪時透露，陳菊目前復原狀況良好，但至於是否於年後重返工作崗位，他則表示並不清楚相關安排。

現年 75 歲的陳菊，於 2024 年底因重感冒住院治療，後續健檢發現右腎出現約 3.5 公分腫瘤；完成切除手術後，原本準備出院，卻又突發右下肢無力症狀，經診斷為左側腦血管阻塞，自此持續在高雄醫學大學附設醫院接受治療與復健。

廣告 廣告

期間，陳菊依相關規定請假，並主動放棄每月薪資，同時也曾向總統賴清德表達請辭意願，但未獲准辭職。據消息，她近來復健進展順利，已能以拐杖輔助行走，外界因此傳出可能於農曆年前出院的消息。

陳其邁今早受訪時指出 :「花媽的身體恢復狀況非常好」。不過，對於是否回到監察院繼續工作，他則表示，關於未來的工作安排，「我們都毫無所悉」，並再次表達祝福，希望陳菊持續調養身體、早日完全康復。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》「正義使命」美中台都怕擦槍走火! 解放軍為「這2事」找下台階

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏