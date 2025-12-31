陳菊挨轟請假逾一年！ 監察院曝資深符規定：自願放棄薪資

立法院司法法制委員會今（31日）初審《政務人員條例》草案，民眾黨立院黨團總召黃國昌針對政務官請假制度提出質詢，以陳菊為例，祝福她早日康復，但質疑為何可以持續請假超過一年。對此，監察院也做出回應，「都是依規定請假」。

司法及法制委員會今邀請法務部部長率所屬相關單位、司法院副秘書長、內政部警政署、行政院國土安全辦公室就「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」進行專題報告，並備質詢。併案審查委員翁曉玲等18人擬具「政務人員法草案」案、委員羅智強等19人擬具「政務人員行為基準法草案」案。

黃國昌今針對政務官請假制度提出質詢，他先是指出，民眾黨團支持《政務人員條例》修法，他在會中提到，生病請假人之常情，也祝福監察院長陳菊早日康復，但國家必須有制度，目前政務官請假最長可以請多久？銓敘部長施能傑表示，根據請假規則，可以先把休假請完以後，2年以內可以有請到1年假期，個案情況還要實際再去了解。

監察院人事室主任劉佳慧對此回應，陳菊院長因公職年資比較長，一年可享有約30天休假，如果加上事假與病假，一年原則上可以申請65天，院長去年12月底開始請假，如果在114年1月開始部分，可以先請完事假、病假之後，才會再請延長病假。

黃國昌進一步質疑，問題在於台灣現在沒有制定完整的《政務人員法》，每一個政務官自己選擇、注意社會觀感，監察院有沒有院長也沒有什麼差別，所以延長病假可以請到什麼時候？什麼時候會請滿？現在沒辦法回答？劉佳慧表示，對；面對黃追問會後書面回覆可以嗎？劉則說，「都是依規定請假」。

不過，值得注意的是，在今年9月，監察院曾發布新聞稿說明「就近日輿論提及本院院長請假期間薪資事宜」，第一，本院陳菊院長因病請假均依「公務人員請假規則」等相關規定辦理；第二，陳院長請假迄今，每月薪資均自願放棄支領，月初即繳入國庫，本院皆確切收訖，每月都以完整公文程序核備。

