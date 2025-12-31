陳菊沒上班逾1年 翁曉玲出招：「政務官請假天數」入法

監察院長陳菊因病請假已超過一年，是否違反規定引發討論。（中時資料照，姚志平攝）

立法院31日初審《政務人員條例》草案，白委總召黃國昌針對政務官請假制度提出質詢，以監察院長陳菊為例，祝福她早日康復，但質疑為何可以持續請假超過一年？監察院則強調都是依規定請假。藍委翁曉玲近日提案修法，希望未來能讓政務官請假法制化，有別於公務員。

監察院人事室主任劉佳慧指出，陳菊院長因公職年資比較長，一年可享有約30天休假，如果加上事假與病假，一年原則上可以申請65天，院長去年12月底開始請假，如果在114年1月開始部分，可以先請完事假、病假之後，才會再請延長病假。黃國昌質疑，問題在於台灣現在沒有制定完整的《政務人員法》，所以延長病假可以請到什麼時候？什麼時候會請滿？劉佳慧表示，「都是依規定請假」。

根據《TVBS新聞網》報導提到，監察院今年9月表示，陳菊因病請假均依《公務人員請假規則》等相關規定辦理，強調「院長請假迄今，每月薪資均自願放棄支領，月初即繳入國庫，本院皆確切收訖，每月都以完整公文程序核備。」若以五院院長每月薪俸約36萬餘元來計算，陳菊至今已休養一年左右，至今約莫已繳回給國庫432萬餘元。 對此，翁曉玲近日提案修法，要讓政務官請假法制化。

翁曉玲12月提出《政務人員法》草案，內容除了規範政務人員行政不中立、向公眾散布不實訊息等，也牽涉到政務官的請假規定，要求政務人員請假之假別、日數、程序及其他相關事項，由考試院會同行政院定之。

翁曉玲在提案說明指出，《公務員服務法》第13條第4項規定，「公務人員請假規則由考試院會同行政院訂定之」，公務人員有既定請假規則，但政務人員既非公務人員，其請假規則應另以法令規定。

