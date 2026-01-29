[FTNN新聞網]主筆／單厚之

請假超過1年的監察院長陳菊前天（28日）請辭獲准，在野黨第一時間質疑是「請假請到頂」不得不辭，賴清德總統則說是想要讓陳菊專心復健，所以勉予同意。但真正的原因恐怕還是因為高雄市長的選情。

請假超過1年的監察院長陳菊前天請辭獲准。（圖／監察院官網）

陳菊長期請假導致監察院長懸缺，在野黨早已批評多時，但監院一貫的說法都是請假一切合法，且請假薪水都已放棄、繳回國庫。即便在野黨抨擊陳菊請假即便合法，但監察院長長期懸缺並不合理，監院和民進黨也不曾絲毫退讓。也因此，陳菊前天突然請辭獲准，才會格外引發外界關注。

根據《公務人員請假規則》第3條的規定，公務員延長病假「兩年內合併計算不得超過一年」，民眾黨立委黃國昌前天才在「政務人員權利義務法制化」公聽會上批評，陳菊今年只要再把當年度的65天假請完，就可以再請約180天，直到任期屆滿，「這樣離譜的事情竟然完全合法」。

顯見所謂陳菊「假請到頂」的說法，應該不是真正原因。監察院秘書長黃適卓昨天也再度替陳菊澄清，稱「請假規定是全體公務員一體適用，她（陳菊）的請假可以到今年的7月，是因為體恤家人對她復健過程的擔憂，所以再度向賴清德提出請辭」。

既然陳菊不是「假不夠」，那大家更要問，反正都請了一年多了，為何不乾脆請到任期結束？所謂「專心復健」的說法更是荒誕，難道陳菊請假還會影響復健，非要請辭才會復健良好？更何況，根據政壇的傳聞，陳菊的身體狀況早已比當初好得多，病況較嚴重的初期都沒有請辭，被網友誤傳「陳菊走了？」的時候也沒想到請辭，如今休養一年多、理論上身體狀況應該較好時，卻需要請辭復健了？

還有一個說法是，陳菊之所以之前不請辭，是因為監察院副院長李鴻鈞原本是親民黨籍，擔心陳菊請辭後監察院會「由綠轉藍」。

首先，五院院長出缺時，都只有副院長「代理」的規定，不能直接扶正。立法院朝小野大的生態，賴清德若補提監察院長，或許很難被立法院通過，但李鴻鈞再怎樣也只是「代理」院長，跟真正的院長是截然不同的。

其次，監察委員是獨立行使職權，院長、副院長既直接不查案，更不能指揮、影響監委辦案。陳菊擔任院長或許還能對立場偏綠的監委發揮一些體制外的影響力，而李鴻源就算代理則無法影響監委辦案。至於與立法院對抗的釋憲案等，其實都是由監察院秘書長負責出面。

第三，以監委一片綠油油的結構，前行政院發言人陳宗彥性招待案都能以2：11的懸殊比數否決彈劾案，陳菊是不是監察院長並不影響監察院的「綠」。

菊系子弟兵賴瑞隆（右）在民進黨高雄市長初選勝出後，監院隨即傳出多位菊系幕僚紛紛請辭、回到高雄市準備選打選戰。（圖／陳菊臉書）

既不是假不夠、也不是身體因素、更不是擔心監察院，剩下的大概率就是政治了。媒體報導，菊系子弟兵賴瑞隆在民進黨高雄市長初選勝出後，監院隨即傳出多位菊系幕僚紛紛請辭、回到高雄市準備選打選戰。賴瑞隆雖是菊系子弟兵，卻非菊系接班人或未來共主，幕僚為何要「棄菊就賴」？除非是陳菊自己對高雄選戰有想法。

這次的民進黨高雄市長初選是史上最慘烈，前有被檢調起訴而支持度大跌的林岱樺，後有原本領先最終以些微差距落敗的邱議瑩，地方的裂痕相當嚴重。林岱樺因為是唯一選過舊高雄縣大選區的立委，陸戰能力是諸位候選人中最強；邱議瑩則是高雄市長陳其邁的指定接班人，這次落敗等於是打了陳其邁一耳光。雖然初選後兩人皆表示會支持賴瑞隆，但最終會出多少力卻很難說。

陳其邁是繼陳菊之後新的「南霸天」，若賴瑞隆真的當選市長，陳其邁手中的籌碼立刻大減，政治行情也會貶值。民進黨這次初選斧鑿痕跡嚴重，台南市初選結果出爐後仍無法安定，即便賴瑞隆最後落敗，外界也不會將所有責任歸在陳其邁頭上，反而更可能認為是賴清德的問題。

無論是地方勢力的安撫、與陳其邁的交換或結盟，都不是賴清德能做得到的事，更不是賴瑞隆資格做的，所以只能靠「菊姐」親自出馬壓陣，必須獨立於黨派之外的監察院長，也就不得不辭了。

