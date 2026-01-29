陳菊為何請假超過一年才辭？ 賴瑞隆：總統怕人事案過不了立院

監察院長陳菊在請假超過400多天後，終於在昨天總統府發布總統令，宣布陳菊正式辭去監察院長及監委職務。陳菊子弟兵、民進黨立委賴瑞隆今（29）日透露，陳菊前年在醫院再次中風時，就已向總統請辭，但先前總統認為經休養應可恢復，再加上擔心立法院要再通過新的人事案不易所以才多次慰留，最終還是准辭希望陳菊能早日康復。

監察院長陳菊請辭獲准。（資料圖／中天新聞）

賴瑞隆今天受訪表示，陳菊一直關心國政，但前年再次中風，所幸是在醫院發生並立即處理。陳菊擔心影響監察院職務而向總統請辭，但總統認為經過休養後應可恢復工作，加上立法院的狀況，要再通過新的人事案並不容易。他指出，陳菊在復健過程中持續推動政務，但社會上包括刻意的有心人士也有很多非議，因此那段期間陳菊捐出所有薪水，總計將近470萬元。

賴瑞隆說，期間陳菊多次向總統請辭，她認為自己的狀況可能短時間內無法完全恢復，但總統仍慰留，幾經考量後，最後還是決定再次向總統請辭。他提到，陳菊身處的美麗島時代，當時的民主前輩們為了台灣的自由民主復甦，才有現在自由民主的台灣，所有台灣人民都非常感念他們。

賴清德、陳菊。（圖／總統府）

賴瑞隆強調，陳菊一輩子為台灣、為高雄的付出，相信所有人都看在眼裡。他提醒所有攻擊謾罵陳菊的人，試想當年29歲的時候不畏唯一死刑，當時陳菊甚至都寫好了遺書，面對死刑和威脅時，她一樣堅持人權跟民主的理念，如果沒有那一世代的努力，就沒有現在民主台灣。

