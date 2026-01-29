陳菊爽領薪水？律師：「這種人」才浪費稅金

▲陳菊辭職獲准，不料網路上開始有「躺平爽領一年薪水」的謠言。（圖／翻攝自潘孟安攝）

[NOWnews今日新聞] 監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假休養超過1年，期間曾多次請辭未獲准，總統府昨（28）日發布總統令，宣布陳菊已請辭，將於2月1日生效。不料網路上傳出「躺平爽領一年薪水」的謠言，對此，律師林智群也喊話「不要再造謠了」。

林智群在臉書發文痛批，陳菊中風一年後請辭，一堆人頭帳號開始洗「陳菊請假一年，躺平爽領一年薪水」，但有3點需要澄清，「首先人家的一年薪水是捐出來，不要再造謠了」，再，這些見不慣的人可能不知道，勞工依照勞基法規定，如果生病臥床，是可以請假請到一年的，公務員依照公務員請假規則，可以留停一年甚至兩年。

林智群狠酸，「你要拿這個笑陳菊，我倒要說你奴慣了是不是，主管或員工生病，不能請假嗎？」，陳菊還是生病，沒辦法工作，情有可原，「像黃國昌這種人，或民眾黨那些廢物委員，或無料委員羅智強、違憲之母翁委員，身體健健康康，每個月拿20萬元，卻尸位素餐，不審查預算，整天提違憲法案、爭議法案，延會一個月，跑去美國快閃作秀，立法院早上9點48分就散會，薪水照領，才是浪費我們繳的稅金啦。」

