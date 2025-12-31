陳菊病倒1年最新病況！請辭未獲准原因曝 「這時」銷假復出上班

政治中心／綜合報導

傳出陳菊復原狀況良好，預計農曆年前出院，並於年後銷假上班。（圖／資料照）

74歲監察院長陳菊去年12月因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然發現左側腦血管阻塞，住院迄今超過一年，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。有媒體今（31日）報導，陳菊曾向賴清德請辭，但未獲批准。如今陳菊復原狀況良好，預計農曆年前出院，並於年後銷假上班。

陳菊去年12月健檢發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，檢查又發現左側腦血管阻塞。（圖／翻攝自陳菊臉書）

根據《聯合新聞網》報導，陳菊住院1年期間曾向賴清德請辭，但未獲批准，主因是提名人選恐怕藍白都不同意，因此傾向由她續任。陳菊目前已恢復行走能力，雖然語言表達受損，但整體狀況並非完全無法負荷公務。在復原狀況比預期好的情況下，她預計農曆年前出院，並於年後銷假上班。

陳菊去年12月因不克出席監察院赴行政院例行巡查，才驚傳得了流感至高醫就診，在例行性健康檢查時，發現右側腎臟有一顆3.5公分腫瘤，經高醫團隊評估後，以達文西機械手臂順利切除腫瘤，陳菊當時術後恢復良好。怎料陳菊在出院前一天早上右下肢無力，經檢查後發現是左側腦血管阻塞，又住院接受治療，入住高樓層自費國際病房至今超過1年。

