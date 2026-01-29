陳菊病倒1年「請辭獲准」！外甥發聲曝「最新病況」：她很堅強

政治中心／巫旻璇報導

監察院長陳菊（花媽）近來健康狀況不佳，先後歷經腎臟腫瘤與中風衝擊，已難以負荷繁重院務，總統府昨（28日）證實，陳菊請辭已獲准，自2月1日起正式生效，監察院院務將由副院長李鴻鈞代理，以確保運作順暢。消息曝光後，陳菊外甥、民進黨立委李昆澤也在深夜發聲，對外說明她的最新復健情況。

就醫檢查意外發現腫瘤 術後又突發中風

陳菊的健康警訊可追溯至2024年底，當時她因感冒不適前往高雄醫學大學附設醫院就醫，進一步檢查時意外發現右側腎臟有腫瘤，隨後接受手術治療。然而在術後恢復期間，又突發腦血管阻塞，依相關規定請長假休養，這段時間也鮮少出現在公開場合。

陳菊住院期間，總統賴清德、前總統蔡英文以及副總統蕭美琴等人，皆曾親自前往探視，外界對她的身體狀況持續高度關注。總統府28日發布總統令，宣布兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊已提出辭呈，並自2月1日起正式免職生效。

外甥親自報平安 醫療團隊：復健穩定進步

面對各界湧入的關心，李昆澤深夜透過社群平台發文，感謝總統與社會大眾的體諒與祝福，並透露「花媽很堅強，目前持續進行復健」。高醫醫療團隊也指出，陳菊的復健狀況穩定，且已有逐步進展。

賴清德還原准辭內情 盼專心休養早日康復

總統賴清德28日說明准辭過程時表示，陳菊在中風後行動不便，第一時間便主動請辭，當時他認為若能專心復健，仍有機會重返崗位服務社會。不過，隨著評估復健所需時間較長，陳菊再度提出辭呈，基於讓她安心調養身體，最終予以同意，並祝福她早日康復，同時指派副院長李鴻鈞代理院長職務。

