陳菊病倒12個月…請辭獲准繳回468萬！陳其邁「比1姿勢」回應了

記者簡榮良／高雄報導

各界的關心、揣測將告一段落。74歲監察院長陳菊因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然發現右下肢無力，經檢查發現左側腦血管阻塞，住院迄今已逾12個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。外傳花媽考量傳統習俗避免在醫院過年，將趕在農曆年前出院，年後銷假上班；未料，28日總統府發布總統令表示，陳菊業已請辭，予以免職，自2月1日生效，告假期間薪水總共468萬元全繳回國庫。今（30）日高雄市長陳其邁被問到陳菊近況，比了雙手握拳姿勢說：很好，元氣滿滿！

廣告 廣告

今（30）日陳其邁被問到陳菊近況，比了雙手握拳姿勢：很好，元氣滿滿！（圖／翻攝畫面）

陳菊前年12月因不克出席監察院赴行政院例行巡查，才驚傳得了流感至高醫就診，在例行性健康檢查時，發現右側腎臟有一顆3.5公分腫瘤，經高醫團隊評估後，以達文西機械手臂順利切除腫瘤，陳菊術後恢復良好。而原先預計術後3至5天出院，怎料陳菊在出院前一天早上右下肢無力，經檢查後發現是左側腦血管阻塞，又住院接受治療，出加護病房後，入住高樓層自費國際病房至今近12個月。住院期間，陳菊自願放棄每月薪資36萬元，於每月初繳入國庫，總共468萬元。

原先傳出陳菊不排除在農曆年前、2月初出院，突然有了變數。（圖／資料照）

原先傳出陳菊已恢復行走能力，儘管語言表達受損，但整體狀況並非完全無法負荷公務，考量傳統習俗多避免在醫院過農曆年，不排除在農曆年前、2月初出院。未料，28日總統府發布總統令，內容指出，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效，並改由監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

針對病況，高醫28日曾說明，監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

28日總統府發布總統令，內容指出，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。（圖／記者劉秀敏攝影）

今日陳其邁出席活動原訂沒受訪，不過被媒體堵訪陳菊近況，他表示：「愈來愈好，希望院長早日恢復健康」，並比出雙手握拳姿勢說「很好，元氣滿滿！」，媒體再追問「最近有看望陳菊？」 ，陳其邁僅揮手說「謝謝」。

至於昨日馬國女大生更二審判決，兇嫌梁育誌從死刑改判無期徒刑引發社會撻伐，陳其邁沒有正面回應，僅表示要追蹤、了解一下。

更多三立新聞網報導

立院會期最後1天！傅崐萁稱軍購要4.5兆：賴清德、卓榮泰別再跟人民作對

高鐵再進化！左營二廠上樑「運能目標飆50%」北高1小時12班將實現

柯文哲、黃國昌揮軍高雄放話「拉下民進黨！」陳其邁冷回：我沒注意

高雄的進步不能停！陳其邁親推薦接棒 賴瑞隆允諾「四個第一」

