陳菊病假逾1年請辭獲准！放棄近470萬薪資 揭政務官「帶職養病」灰色地帶

現年75歲的監察院長陳菊（花媽），因接連遭遇腎臟腫瘤與中風打擊，因病請假已逾1年，身體狀況難以負荷繁重公務。總統府28日正式宣布，總統賴清德已「勉予同意」陳菊的辭呈，將於2月1日正式生效，遺缺由監察院副院長李鴻鈞代理，以確保院務運作無縫接軌。

病情急轉直下 術後併發中風復健路漫長

陳菊的身體狀況自2024年底急轉直下，起初因感冒不適前往高雄醫學大學附設醫院就診，卻在檢查中意外發現右側腎臟腫瘤，隨即進行手術摘除。未料術後又突發腦血管阻塞（中風），導致行動不便與語言能力受損，自此展開漫長的復健之路。

自2024年12月23日缺席監察院年度巡察後，陳菊未再公開露面，至今年2月1日免職生效止，請假天數長達約405天。

面對外界關心，陳菊的外甥、民進黨立委李昆澤深夜發文透露最新病況，「花媽很堅強，持續復健，感謝大家的關心。」據了解，陳菊目前已可在拐杖輔助下行走，雖然語言能力仍有部分受損，但並非無法溝通，高醫醫療團隊亦評估其復健狀況「穩定且持續進步」。

賴清德還原准辭轉折 盼她無後顧之憂養病

總統府發言人郭雅慧轉述，陳菊先前因中風住院時，第一時間即向總統請辭，但當時賴清德考量若積極復健仍有機會回歸，因此予以慰留，勸請她以健康為重。然而，考量復健療程漫長，距離完全康復仍需時間，陳菊近期再度請辭。賴清德為讓她能無後顧之憂地專心養病，最終只能忍痛「勉予同意」，並祝福她早日康復。

請假逾1年惹議 監院：自願放棄薪資近470萬

由於陳菊請假長達1年多，期間曾引發在野黨質疑。民眾黨立院黨團總召黃國昌曾在立法院司法法制委員會中，針對政務官缺乏完整《政務人員法》規範、請假全憑「社會觀感」提出強烈抨擊，並質疑「監察院有沒有院長，社會觀感似乎也沒什麼差別」。

對此，監察院多次澄清，陳菊請假程序均符合《公務人員請假規則》，先依序請完事假、病假後，才進入「延長病假」階段（2年內最高可請1年）。更重要的是，陳菊自請假以來，每月約36萬920元的薪資均「自願放棄支領」，每月初即全數繳回國庫，經計算，自2025年1月至今年1月底共13個月，陳菊累計放棄薪資約469萬1960元。

一生投入民主運動 代理院長李鴻鈞接棒

總統府表示，陳菊為美麗島事件受刑人，歷任國大代表、高雄市長、總統府祕書長等要職，一生為台灣民主犧牲奉獻，對國家社會貢獻深厚。在她卸任後，總統已委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，維持監察院正常運作。

政務官請病假能請多久？揭陳菊請假逾1年「合法」之謎

前監察院長陳菊因病請辭，其長達405天的請假紀錄一度引發在野黨質疑。究竟政務官為何能請長假？法律依據何在？事實上，由於我國目前缺乏專屬的《政務人員法》，政務官請假規定被迫「借用」公務員條款，才造就了這場「合法但社會觀感不佳」的爭議。

根據現行《公務人員請假規則》第3條規定，政務官與一般公務員相同，每年擁有固定的基本假別額度，包括病假28天、事假7天。此外，陳菊因公職年資深厚，依年資累計享有最高級距的休假（慰勞假）30天。換言之，在進入長期休養前，陳菊每年已有約65天（28+7+30）的額度可供使用。

外界最關注的「逾1年」爭議，核心在於「延長病假」機制。依據法規，當上述的事、病、休假全數用罄後，若經教學醫院證明患有重病需長期治療，即可申請延長病假。法規明定，延長病假的期限為「每2年內合計不得超過1年」，這正是陳菊能合法請假長達1年，且保有職位的主要法律依據。

然而，因規範政務官退場機制的《政務人員法》草案躺在立法院多年未過，導致政務官只能回頭適用公務員的請假規則，這種制度上的「借殼」，造成了政務官「帶職帶薪養病」雖完全合法，卻形成制度上灰色地帶的狀況。儘管陳菊在請假期間選擇高標準自律，自願放棄每月近37萬元的薪資並繳回國庫，但只要制度缺口未補，未來類似的爭議恐將持續發生。



