陳菊病假1年才請辭獲准 他嘆：卸任蒙塵

▲監察院長陳菊因病請假一年多，近日終於請辭獲准。（圖／翻攝自陳菊臉書）

[NOWnews今日新聞] 監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，28日請辭獲准。資深媒體人黃揚明說，陳菊的辭職程序與時間點，已讓這位長年為民主運動付出的政治前輩，其卸任身影蒙塵，相關責任不應被輕描淡寫。

黃揚明指出，陳菊請辭已獲總統府同意，但其辭職將於2月1日生效，在此之前，陳菊仍具中華民國監察院院長身分。陳菊身為黨外時期曾入獄的民主前輩，長年深耕高雄政壇，對民進黨政治版圖具有高度影響力，如今卻是在請病假超過一年後才辭職獲准，這樣的卸任方式，與其一生累積的民主成就並不相稱。

廣告 廣告

針對總統賴清德於臉書表示，「最近，菊姐因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，我也勉予同意」，黃揚明質疑，相關說法與事實存在落差。他指出，陳菊並非「最近」才因健康因素需要長期治療與復健，且文中既已提及「再次提出辭呈」，顯示這並非首次請辭。

黃揚明認為，既然陳菊在住院初期即曾請辭，且期間多次表達辭意，最終卻因總統未予同意，而導致其請病假長達一年以上，並以長期病假作為公職生涯的終點，相關政治責任應由賴清德承擔。

黃揚明指出，監察院長身為憲政機關首長，是國家重要職位，當院長重病並提出辭職時，總統卻以私人情誼作為主要考量，而非以國家機關正常運作為優先，不僅使陳菊的卸任過程蒙上陰影，也讓監察院功能進一步被弱化，形同「愛之適足以害之」。

他也質疑，五權之一的監察院院長，在總統口中被稱為「菊姐」，而辭呈被延宕一年才獲准，顯示國家元首在此過程中，究竟是將私人情誼與政黨考量置於優先，抑或以國家利益為最高原則，值得社會檢視，未來數月內，賴清德將提名其任內首批監察委員，包括正、副院長人選，屆時所提出的人事名單與標準，外界將持續關注。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳菊請辭獲准！她嘆網路酸言酸語太多：只為鬥爭執政黨而人身攻擊

陳菊請辭獲准！卡神嗆「生病還佔這麼久缺」 喊話賴清德快廢監院

批陳菊「尸位素餐」 國民黨團：將行使最嚴格同意權審查