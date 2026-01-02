陳菊腦中風「閨蜜突曝：早就出院了」？高醫回10字

記者簡榮良／高雄報導

劇情九彎十八拐，各界從關心到揣測。74歲監察院長陳菊因左側腦血管阻塞，中風住院迄今已逾12個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。日前才傳出陳菊考量傳統習俗避免在醫院過年，趕在農曆年前出院；未料，陳菊身邊閨蜜透露，陳菊早就出院了，買斷復健器材，由醫療團隊定期到宅追蹤病況。對此，高醫僅回應：「家屬沒有授權我們說明」。

陳菊身邊閨蜜透露，陳菊早就出院了，買斷復健器材，由醫療團隊定期到宅追蹤病況。（圖／翻攝自陳菊臉書）

陳菊前年12月因不克出席監察院赴行政院例行巡查，才驚傳得了流感至高醫就診，在例行性健康檢查時，發現右側腎臟有一顆3.5公分腫瘤，經高醫團隊評估後，以達文西機械手臂順利切除腫瘤，陳菊術後恢復良好。而原先預計術後3至5天出院，怎料陳菊在出院前一天早上右下肢無力，經檢查後發現是左側腦血管阻塞，又住院接受治療，出加護護病房後，入住高樓層自費國際病房至今近12個月。住院期間，陳菊自願放棄每月薪資36萬元，於每月初繳入國庫。

廣告 廣告

陳菊入住高樓層自費國際病房至今近12個月。住院期間，自願放棄每月薪資36萬元，於每月初繳入國庫。（圖／資料照）

據悉，陳菊曾向總統賴清德請辭，但未獲批准，主因是提名人選恐怕藍白都不同意，傾向由她續任。陳菊目前已恢復行走能力，雖然語言表達受損，但整體狀況並非完全無法負荷公務，同時傳出考量傳統習俗多避免在醫院過農曆年，因此不排除在農曆年前、2月初出院，確切日期尚未拍板。

陳菊一度遭誤傳死訊，警方追查IP位置，逮到發文者女碩士生。（圖／翻攝畫面）

未料與此同時，陳菊閨蜜卻透露，陳菊早就出院了，買斷復健器材，由醫療團隊到宅定期追蹤病況，描述的繪聲繪影，似乎已見過陳菊本人。針對陳菊出院與否？高醫僅回應：「家屬沒有授權我們說明」。

至於陳菊中風原因，閨蜜也說，陳菊這已是第3次中風，過去為了控制病情，長期服用抗凝血劑等藥物，直到她健檢發現右側腎臟有腫瘤需開刀切除，考量術後傷口需復原，暫緩服用抗凝血劑等藥物數天，才間接造成左側腦血管阻塞。

更多三立新聞網報導

陳菊「腦血管阻塞」病倒滿12個月…傳因習俗趕出院？陳其邁回應了

「如果我當選有8年時間」 賴瑞隆發豪語：泰勒絲高雄開唱不是沒機會

陳菊病倒1年最新病況！請辭未獲准原因曝 「這時」銷假復出上班

陳菊請假1年！黃國昌喊「肥貓院」沒院長也沒差 監察院說明了

