陳菊請假超過1年引在野質疑 監院：請假符合規定

監察院長陳菊因為健康因素從2024年底請假休養，總統府證實陳菊近期再度提出辭呈，賴清德最終同意2月1日起生效。對於陳菊狀況，長期一起共事的監察委員很低調。

國家人權委員會副主委紀惠容表示，「今天是國家人權委員會《CEDAW公約》的報告。」

總統賴清德回應，「想要讓陳菊院長專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈，我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。」

今（2026）年76歲的陳菊從1969年擔任黨外運動發起人開始參與政治活動，1979年因涉入美麗島事件入獄服刑6年多，並在1986年成為民進黨創黨元老之一；2006年當選高雄市長，並在2010年縣市合併後續任至2018年；隨後出任總統府秘書長，2020年獲提名任監察院院長，是首位女性院長，並暫時註銷黨籍。

不過由於陳菊請假時間超過1年多次引發在野黨批評，藍委王鴻薇更質疑陳菊是因為「沒假請了」才請辭。

國民黨立法院黨團書記長羅智強認為，「監察院院長可以有請假1年，我也坦白講民進黨第1個是陷陳菊於不義，然後讓社會大眾來議論，那第2個也陷監察院於不義。」

民進黨立委賴瑞隆表示，「她認為她的狀況可能短時間內並沒有辦法完全恢復 ，所以她也請辭，也希望不要影響到整個監察院的一些狀況。」

陳菊子弟兵賴瑞隆幫忙緩頰，並強調她請假期間約468萬元的薪資都已主動放棄，全數繳回國庫；監察院也再度澄清，陳菊請假狀況符合規定。

監察院秘書長黃適卓說明，「這個請假規則的規定是全體公務人員一體適用，她（陳菊）的請假可以到今年的7月，是因為體恤到家人對她復健過程的擔憂，所以再度向賴清德總統提出請辭。」

監察院表示，希望外界不要誤解陳菊為國家、為人權奮鬥的決心，也指出陳菊復健狀況穩定且持續進步中。而因為本屆監院任期只到今年7月，賴清德也委請監院副院長李鴻鈞代理院長職務，規劃暫不提名新人選。

