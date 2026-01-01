陳菊請假超過1年驚爆請辭未獲准！「最新病況」曝傳年後上班

監察院長陳菊因健康因素住院1年，長時間請假引發質疑。據悉陳菊的復原狀況比預期快，有望在農曆年前出院，預計在年後銷假返回工作崗位。不過，有地方人士指出，陳菊雖逐漸在康復，但要回到監察院上班應該沒那麼容易。另有菊系人士表示建議以醫院和家屬說法為準。

陳菊因健康因素住院1年，長時間請假引發質疑。（圖/資料照）

據綜合媒體報導，陳菊在高醫住院期間，曾向總統賴清德表達辭職但未獲准，主因在於目前政治情勢下，若提名新任監察院長，恐遭在野否決，因此傾向由陳菊續任。現傳出陳菊近來的復健狀況良好，有望在農曆年前出院，於年後返回工作崗位。

廣告 廣告

傳出陳菊請辭未獲准是因在目前局勢下，若賴清德提名新任監察院長恐遭在野否決。（圖/資料照）

對此傳聞，據《中時新聞網》昨天（12/31）報導，在地人士表示沒有聽聞陳菊要請辭以及年後上班的相關傳聞，雖然陳菊身體狀況逐漸康復中，已能在旁人攙扶或拄拐杖輔助下緩步行動，但言語表達狀況仍有進步空間，要在短時間內回到監察院工作，應沒那麼容易。另據《自由時報》報導，有菊系人士建議以醫院與家屬說法為準。

延伸閱讀

影/高雄前鎮晚間重大車禍 男大生遭貨車輾過當場死亡

北捷跨年夜出動鋼叉盾牌、近2900人維安 民眾仍憂安全

期盼兩岸共同維護和平 鄭麗文：絕不讓台灣涉險