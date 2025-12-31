陳菊請假超過1年 民眾黨團：坐實監察院就是酬庸養老院

民眾黨團31日批評，監察院長陳菊請假超過整整一年，然而監察院代表卻支支吾吾，坐實監察院就是酬庸養老院。（資料照片）

今（31日）為2025年最後一天，民眾黨立院黨團質疑，監察院長陳菊已請假超過整整一年，但個人身體狀況不應影響公務，且《公務人員請假規則》有一定規範，然而監察院代表卻支支吾吾，「當初民進黨全票反對還假於民，卻放任自家大佬陳菊請假無限制，坐實監察院就是酬庸養老院」。

民眾黨團31日於臉書發文表示，2025年最後一天，準備迎接新年，這就是中華民國的監察院要給人民的「新氣象」？

民眾黨團提及，陳菊已請假超過整整一年，監察院被賦予彈劾、糾舉公務人員、糾正行政機關、行使獨立審計的重要工作，個人身體狀況不應影響公務；且《公務人員請假規則》有一定規範，但今日在立院司法法制委員會被黃國昌詢問時，監察院列席代表卻支支吾吾、好幾套說法，「當初民進黨全票反對還假於民，卻放任自家大佬陳菊請假無限制，坐實監察院就是酬庸養老院」。

廣告 廣告

民眾黨團指出，兩天前總統府更發布總統令，特任民進黨前立委黃適卓為監察院秘書長，此位新科秘書長在2012年參選桃園立委時，遭控散佈抹黑對手的黑函文宣，且遭最高法院判刑4月定讞，一個遭最高法院認證抹黑者都能擔任監察院秘書長，監察院還有什麼臉談「官箴」？

民眾黨團稱，還記得今年監察院前秘書長李俊俋，以及監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋等人，被檢舉濫用公務車送愛犬美容、看牙醫、和朋友上餐廳大快朵頤的誇張情事嗎？今年9月立法院協商追加預算時，監院副秘書長王增華在立院親口保證，紀律委員會9月就會處理；結果追加預算通過，紀律委員會卻無消無息，這就是我們的「監察院」，擺爛、酬庸、護航、搶當東廠政治打手，這就是賴清德總統送給全體國人的新年賀禮。

【看原文連結】