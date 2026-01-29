陳菊請假逾1年請辭獲准！高醫曝最新病況 468萬元薪水全繳回國庫

監察院長陳菊手術後，在出院前發生左側腦血管阻塞，身體抱恙請假引發外界關注。（本刊資料照）

前高雄市長、現任監察院長陳菊2024年12起，因健康問題請假至今，引發外界質疑請假仍有高薪，在陳菊多次請辭下，總統府28日發布總統令宣布准辭，將於2月1日起生效。據了解，陳菊請假1年多期間，自願放棄每月36萬元薪資，若以13個月計算，共計粗估468萬元新台幣。

前高雄市長陳菊2020年8月獲前總統蔡英文提名監察院長，原任期到2026年7月底，但2024年年底陳菊身體亮紅燈，切除右側腎臟有3.5公分腫瘤手術後，又傳出左側腦血管阻塞，一度到加護病房診治。請假期間，職務都由監察院副院長李鴻鈞代理。

由於陳菊請假帶薪，引發在野黨不滿，黃國昌就曾試算陳菊每年的假期，質疑陳菊不只每年有65天休假可請，請完以後再申請延長病假，加上年資深厚，年度休假約30天，加計事病假後，一年可享有65天假期，而陳菊在依序請完事假、病假後，則以「延長病假」請假。

據了解，陳菊在住院的期間，自2025年起至今年1月，已自願放棄每月36萬元薪資，並且在每月初自動上繳國庫，以13個月計算，共計約468萬元新台幣。

至於外界關注現年74歲陳菊的健康狀況，高醫表示，在醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中。另外，陳菊前幕僚、高雄市議員黃彥毓也表示，陳菊的身體狀況都朝好的方向持續進步中，也認為辭職不是壞事，反而可以好好養病，期望她能早日康復。黃彥毓也坦言，陳菊已多次向賴清德總統表達辭職之意，只是賴清德可能有其考量，所以才在此時准辭，絕對並非外界揣測的身體臨時出狀況所致。

