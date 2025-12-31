陳菊請假逾1年 黃國昌：監察院沒有院長照樣運作

陳菊請假超過一年，讓黃國昌批評監察院沒有院長也照樣運作。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

立法院司法法制委員會今天（31）初審《政務人員條例》草案，民眾黨立院黨團總召黃國昌在質詢時，點名監察院長陳菊長期請假問題，指陳菊自2024年底因病請假至今超過一年，卻缺乏明確法源規範，一個政務官可以請假超過一年，也不在意外界觀感，凸顯監察院運作形同「沒有院長也照樣運作」。

針對政務官請假制度，黃國昌先詢問現行法規下病假可請多久。銓敘部長施能傑說明，依《公務人員請假規則》，政務官需先請完事假與休假後，才能申請病假，且病假在兩年內以一年為上限。監察院列席官員補充，陳菊會先使用自身的休假與事假，如果屬無法短期治癒的疾病，兩年內病假最長仍不得超過一年。對於是否已超過規定期限，監察院人事單位僅表示細節仍需查證，但強調「一切依規定請假」。

不過黃國昌進一步批評，問題關鍵在於台灣至今沒有制定完整的《政務人員法》，導致政務官權責、請假與去留缺乏清楚規範。他指出，陳菊長期請假卻未辭職，也凸顯監察院運作形同「沒有院長也照樣運作」，需要視制度缺失，來補齊政務官任用與請假規範。