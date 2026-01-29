陳菊請假逾400天後下台！ 網狠嗆：證明監察院毫無貢獻

監察院長陳菊因健康因素請假超過400天，總統府28日宣布其請辭監察院監察委員兼院長兼國家人權委員會主任委員職務，並予以免職，將於2月1日生效。由於陳菊自2024年12月開始請假至今，除了引發在野黨不滿外，網友也為此質疑監察院功能，直言「生病那麼久還不找人接替，不就坐實了監察院長就是毫無半點貢獻的職位嗎」

陳菊擔任監察院長請假超過400天後下台。（資料圖／中天新聞）

陳菊從2024年底因病住院請假迄今，期間二度中風，雖然第一時間提出辭呈，但總統府回應，總統盼其身體狀況允許再歸位，惟考量陳菊離完全康復仍需時間，近期准辭，總統也委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

總統賴清德、監察院長陳菊。（圖／總統府）

針對陳菊請辭一事，批踢踢網友意見兩極。部分網友表示理解，認為「看來身體復原狀況不好」、「也算史詩級的院長」、「養病真的就該好好養病，年紀大了，健康很重要啊」，也有人說「想問辭職信是他自己寫的」。

不過也有網友持相反意見，質疑監察院的功能性。有人直言「沒看過這麼沒用的監察院長」、「早就該開除了，應該追回沒上班時的薪水」、「是為了年資還是退休金？不然為什麼撐了一年多才辭」，更有網友指出「生病那麼久還不找人接替，不就坐實了監察院長就是毫無半點貢獻的職位嗎」、「請假一年都沒有影響，證明監察院真的可以廢了」，認為此事凸顯監察院存在的必要性問題。

