陳菊請假一年「躺平爽領薪水」？律師曝3真相：這才浪費我們繳的稅金

政治中心／黃依婷報導

監察院長陳菊因健康問題，自2024年12月請假至今，先前才傳出復原狀況良好，預計在農曆年前能夠出院，年後銷假上班。不過，總統府28日最新發布總統令指出，陳菊「業已請辭，予以免職」，自2月1日生效。怎料網路上竟開始有「躺平爽領一年薪水」的謠言，對此，律師林智群也喊話「不要再造謠了」。

林智群發文，陳菊中風一年後請辭，一堆人頭帳號開始洗「陳菊請假一年，躺平爽領一年薪水」，他也3點澄清，首先人家的一年薪水是捐出來，不要再造謠了，再來，這些愛挖苦的人可能不知道，勞工依照勞基法規定，如果生病臥床，是可以請假請到一年的，公務員依照公務員請假規則，可以留停一年甚至兩年。

廣告 廣告

林智群反酸，「你要拿這個笑陳菊，我倒要說你奴慣了是不是，主管或員工生病，不能請假嗎？」，最後，陳菊還是生病，沒辦法工作，情有可原，像黃國昌這種人，或民眾黨那些廢物委員，或無料委員羅智強、違憲之母翁委員，身體健健康康，每個月拿20萬元，卻尸位素餐，不審查預算，整天提違憲法案、爭議法案；延會一個月，跑去美國快閃作秀，立法院早上9點48分就散會，薪水照領，才是浪費我們繳的稅金啦。

更多三立新聞網報導

回顧美麗島大審時的陳菊 律師喊話民主富二代：民主不是自來水

陳菊請辭獲准！中風、腎腫瘤纏身 外甥曝「最新病況」：她很堅強

不捨菊姐被潑無數髒水！潘孟安：陳菊的心中始終牽掛台灣

請假13個月請辭獲准！陳菊「自願放棄」36萬月薪 共繳回國庫468萬

