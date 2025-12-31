陳菊請假1年！黃國昌喊「肥貓院」沒院長也沒差 監察院說明了

記者楊士誼／台北報導

監察院長陳菊因健康問題請假至今，民眾黨立委黃國昌今（31）日質詢時質疑，陳菊可以請假多久？監察院回應，可先請完每年度事、病、休假後，因重大傷病非短期可治癒的情形，兩年內最多可請一年，而陳菊的其他休假共65天，因此目前延長病假未滿一年。黃國昌批，重要政務人員一年沒上班還不辭職，難道監察院是「肥貓院」，沒院長也沒差？

黃國昌質詢時表示，陳菊從去年十二月請假，雖生病請假乃人之常情、他也希望陳菊能趕快恢復，但國家必須要有制度，政務人員可以請假多久？銓敘部長施能傑回應，可以先把休假請完，兩年裡最多可以請到一年，目前扣除事假、病假等，陳菊在這之外的請假還未滿一年。黃國昌卻稱「我是一個法律人，我已經聽不下去了」，他表示病假就病假、事假就事假，施能傑則說，陳菊是先請休假、病假，黃國昌追問，陳菊一開始是否已事假名義住院？施能傑則說不清楚細節，個案須實際了解。

廣告 廣告

監察院人事室主任劉佳慧則回應，根據公務人員請假規則，因重大傷病非短期能治癒情況下，其實可以在核給的病假、事假等均用盡後，兩年內可以請最多一年，加上陳菊的公職資歷較長，休假部分有30天，陳菊的事、病、休假依規定可休65天。劉接續表示，陳菊是去年十二月底請假，但是今年開始在請完事、病、休假後，才會再請延長病假。黃國昌表示，不要因人設事，全體國人也很關心陳菊的請假狀況，但擔任如此重要的政務人員，卻超過一年沒有上班還不辭職，也是讓人難以形容，「每一個人有每一個人的政治選擇」。

黃國昌稱，現在還沒有「政務人員法」，若按照2012年那版修法，已構成需請辭的事由，但現在沒法讓她請辭，政務人員自己注意社會觀感，大家看不懂的是監察院反正是「肥貓院」，沒院長也沒差別，規範竟然回到公務人員請假規則，全部的假何時期滿？劉佳慧則表示，都是依規定進行，今年請完事、病、休假，明年也是事、病、休假請完，再依兩年內最多請假一年的規定。此時黃國昌質疑，聽起來像要請兩年假？劉佳慧則重申，監察院依請假規定辦理，黃國昌則不悅表示「你們有沒有按照規定大家看在眼裡」。

黃國昌也表示，陳菊身為監察院長長期請假卻沒有辭職，不僅觀感不佳，也讓監察院形同「沒有院長也照樣運作」，讓外界質疑其存在之必要。

更多三立新聞網報導

陳菊「腦血管阻塞」病倒11個月了…賴瑞隆發黑白照「想念1件事」！

總統：高鐵延伸與鐵路高架化 若如期推動宜蘭更發展

藍委爆鳳山水庫光電板鋪天蓋地 高市府怒轟抹黑：韓國瑜同意籌設許可

與張俊雄同一天加入「十人秘密組黨小組」 游錫堃憶這事

