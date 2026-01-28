陳菊請假13個月薪資468萬全納國庫 高醫曝她健康狀況





監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年12月底開始請假，迄今已經請假超過一年。總統府今天（28日）發布總統令，宣布陳菊已請辭，予以免職。此令自今年2月1日生效。高醫也說明她的身體狀況，在經過醫療團隊治療，復健狀況穩定且持續進步。陳菊也主動放棄薪資，預估請假1年多期間的薪資約468萬元，全繳納國庫。

76歲監察院長陳菊於2020年8月獲前總統蔡英文提名出任監察院長，任期至今年7月。2024年因感冒就醫，意外發現右腎腫瘤，經高醫團隊以達文西手術順利切除，未料出院前出現右下肢無力，檢查確認為左側腦血管阻塞，再度住院治療。陳菊後來入住自費國際病房，持續療養並長期復健，請假期間職務副院長李鴻鈞代理。

廣告 廣告

由於陳菊請假超過1年，引發在野黨質疑，民眾黨立委黃國昌質詢時更是質疑「監察院是肥貓院嗎？有沒有院長沒差嗎？」監察院表示，陳菊因公職年資較長，1年享有約30天休假，加上事假與病假合計，需先將假別用完，才會進入所謂的「延長病假」計算。不過，陳菊早已自願放棄每月36萬元的薪資，自2025年至今年1月，以13個月計算，共計粗估468萬元。

高醫今天表示，陳菊在醫療團隊妥善照護下，整體復健狀況穩定且持續進步，感謝各界關心與祝福。（責任編輯：殷偵維）