陳菊請辭內幕曝光！潘孟安不捨「菊姐」被潑髒水：她心中牽掛台灣

總統府今天（28日）傍晚公布總統令，宣布監察院長陳菊請辭獲准，並於2月1日生效。總統府秘書長潘孟安表示，「菊姐是我政治生涯中重要的前輩，也是我心中最敬重的阿姐」，因身體不適請假卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水，陳菊的責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

總統府傍晚發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主委陳菊請辭獲准，此令於2月1日生效。總統賴清德已委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。據了解，府方高層多認為任期剩下不多，傾向不提人選，由李鴻鈞代理即可。

與陳菊有交情的總統府秘書長潘孟安晚間在臉書發文表示，這段期間，陳菊因為身體不適而請假，卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水。事實上，早在生病之初，陳菊第一時間就已經向賴清德請辭，當時賴希望他先以健康為重、安心養病，但陳菊仍多次提出辭職之意。

潘孟安指出，這陣子菊姐的身體雖然漸漸好轉，但她責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，賴清德感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

「菊姐是我政治生涯中重要的前輩，也是我心中最敬重的阿姐。」潘孟安說，陳菊的一生奉獻給了台灣的民主，在白色恐怖時期，她是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，她早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。

潘孟安繼續說，看著那些對陳菊潑去無數的髒水，他感到萬分不捨。陳菊的心中始終牽掛台灣，看到這份辭呈，他心中除了不捨，更多的是對陳菊的敬意與祝福，「希望菊姐能好好保重身體，在民主的路上，望菊姐能與台灣繼續前行」。



