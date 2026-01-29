陳菊請辭獲准！中風、腎腫瘤纏身 外甥曝「最新病況」：她很堅強

政治中心／彭淇昀報導

75歲監察院院長陳菊（花媽）因健康問題，接連遭到腎臟腫瘤、腦血管阻塞（中風）等打擊，自2024年12月請假至今，一度傳出復原狀況良好，預計在農曆年前能夠出院，年後銷假上班。不過，總統府28日發布總統令指出「監察院長陳菊已請辭，予以免職」，自2月1日生效。對此，外甥李昆澤也發聲揭露最新病況，「花媽很堅強」。

陳菊因健康問題主動請辭獲准。（圖／翻攝自陳菊臉書）

總統府28日發布總統令指出「陳菊業已請辭，予以免職」，等於宣布監察院長的工作將告一段落。監察院指出，陳菊院長今因健康因素主動請辭獲准，本院尊重院長意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊院長早日康復。

對此，陳菊的外甥李昆澤昨日晚間在臉書發文，並透露陳菊最新病況表示，「花媽請辭獲准，感謝總統體恤，花媽很堅強，持續復健，感謝大家的關心」。此外，高醫醫療團隊也表示，陳菊的復健狀況穩定，且有持續進步。

