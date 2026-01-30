陳菊請辭獲准！傳「一功能」受影響 陳其邁低調回應了

高雄市長陳其邁受訪被問陳菊請辭獲准看法，僅低調祝福，盼她病況越來越好、早日康復、恢復元氣滿滿。施書瑜攝



監察院長兼國家人權委員會主委陳菊因健康因素請辭獲准，2月1日生效。外界關注她復健與健康狀況，高雄市長陳其邁今（1/30）受訪僅低調祝福，盼她病況越來越好、早日康復、恢復元氣滿滿。

監察院監察委員、並兼任監察院院長與國家人權委員會主任委員的陳菊，因健康因素提出請辭，已獲准並將於2月1日生效。消息曝光後，引發各界關心其身體狀況；陳菊因二度中風，傳出腦部受損，雖然復健進度穩定，但已影響說話功能。

高雄市長陳其邁今出席國立陽明交通大學高雄校區舉辦的日台合作防災論壇，會後被媒體詢及相關看法時，態度相當低調，僅表示「祝福她病況愈來愈好，早日恢復元氣滿滿」，未多作評論。

據了解，陳菊住院治療已超過一年，原先規畫於今年春節前出院，並於年後恢復上班。當時陳其邁受訪曾指出，陳菊的身體恢復狀況「非常好」，但是否回歸工作「毫無所悉」。如今請辭獲准，外界再度關注其健康進展。

對於是否曾前往探望，以及是否如傳聞所言有說話困難等情況，陳其邁未正面回應，僅低調表示「祝福她病況愈來愈好，早日恢復元氣滿滿」。

