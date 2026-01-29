陳菊請辭獲准 名醫批證明三件事：有關係就能佔大官位置

監察院長陳菊2024年底因病住院至今已超過一年，總統府昨（28）日下午發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，此令自中華民國115年2月1日生效。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰直言，陳菊現在才請辭監察院長，是政府向國人證明包括「政府只要有關係就能請假一年，佔住大官的位置」在內的三件事。

陳菊2024年底因流感住院至今已超過一年，出院前又突發腦血管阻塞，去年副總統蕭美琴與前總統蔡英文日前南下探望，讓外界擔憂是否病情有變化。據傳，陳菊因身體因素，曾私下透過親人向總統賴清德請辭監察院長，但賴考量當今政治局勢並未准辭，目前陳已可在拐杖輔助下行走，語言能力雖仍有受損，但並非無法溝通，仍需持續復健治療。

廣告 廣告

而賴清德昨天出席民進黨中央尾牙，在離去時被問到陳菊狀況時回應，因為中風身體不方便，陳在第一時間就提出請辭，當時自己認為，如果好好復健，陳有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近陳提出辭呈後勉予同意，也希望陳能夠早日康復。

蘇一峰今天在臉書發文直言，陳菊現在才請辭監察院長，是政府向國人證明三件事：首先，監察院不需要院長，仍然可以運作一年；再來，政府只要有關係就能請假一年，佔住大官的位置；第三，普通民眾等不到病床，是各位沒有關係本事。不少網友也在蘇一峰的貼文留言表示，「民進黨一定要下架，然後要清查執政這幾年的全部決策」、「畢竟選舉到了」、「有權力的人做什麼都可以」。

【看原文連結】