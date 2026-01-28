陳菊請辭獲准 呂秋遠致謝：民主富二代難想像29歲「匪首」遺言

陳菊將於2月1日正式卸任公職。（資料畫面）

總統府昨（28日）正式發布總統令，監察院長陳菊因健康因素請辭獲准，將於2月1日正式生效，總統賴清德隨後證實，陳菊自前年底因病請假至今，期間自願放棄每月36萬元的薪資，展現風骨。對此，律師呂秋遠感性發文，回顧陳菊作為「美麗島世代」最後一位仍任公職的政壇大老，曾如何在29歲的芳華之年寫下死囚遺書，並將一生奉獻給台灣民主。

呂秋遠在臉書貼出當年美麗島大審的照片，感慨指出，照片中仍身處政壇核心的僅剩陳菊一人，「其他人不是淡出政壇、晚節不保，就是已經仙逝」。他回憶1979年那場要求民主、解除戒嚴的遊行，在當年的社會氛圍下，參與者被抹黑為「暴徒」，而陳菊更是被緝獲的「匪首」之一。呂秋遠強調，面對國家機器的迫害與唯一死刑的威脅，陳菊始終一臉嚴肅、坦然赴死，「沒有人賣友求榮，沒有人跪地求饒」。

廣告 廣告

呂秋遠特別節錄了陳菊29歲在獄中面臨死刑威脅時寫下的遺書：「願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉—台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。」 他直言，現代的「民主富二代」可能很難想像當年看書會被關、說錯話會被監禁的壓抑，更警示大眾：「民主不是自來水，自由也得要裝水龍頭。」陳菊用6年的囚禁與一生的堅持，換來了今日台灣人習以為常的權利。

「她這一生，曾經為了民主政治面臨死刑威脅；為了信念，被囚禁6年。」呂秋遠最後寫道，陳菊在即將卸下公職重擔的時刻，他只想說一聲謝謝，「謝謝她過去為台灣、為民主政治的理念所做的一切」。他也呼籲社會給予這位民主前輩溫暖，祝福「花媽」能早日康復，好好生活。

關於陳菊的健康狀況，高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨日也公布近況，強調陳菊在醫療團隊照護下，目前整體復健狀況穩定，正持續進步中。至於接任人選，據悉府院高層基於政局穩定，傾向暫不另外提名新任院長，而是由現任副院長李鴻鈞代理其職務。





更多《鏡新聞》報導

陳菊病假逾1年請辭監察院長獲准 「放棄36萬月薪」上繳國庫469萬

林宅血案44週年追思會 林義雄缺席、陳菊獻花哀悼

陳菊表態支持「立院修憲廢監察院」 柯建銘：這不是最優先題目