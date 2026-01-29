陳菊請辭獲准 國民黨團：下任監察院長須徹底脫離黨派色彩

總統府28日下午發布總統令，表示監察院長陳菊業已請辭，予以免職。（圖：張柏仲攝）

總統府28日下午發布總統令，表示監察院長陳菊已經請辭，予以免職。國民黨立法院黨團回應，下一任院長必須超越黨派，國民團絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。（請聽ＡＩ報導）

國民黨團指出，過去數年監察院監督不力、功能失靈，對執政黨的貪腐成性視而不見，甚至放縱黑金貪腐橫行，淪為實質的護航機關。監察院長陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。

國民黨團直言，這種「尸位素餐」的表現已讓中華民國憲政法治蒙羞，准辭的關鍵在於賴清德總統只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱。

國民黨團要求，賴總統提名的下一任監察院長人選，必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；如果新提名人選仍淪為「派系酬庸」，黨團將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。