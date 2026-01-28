陳菊請辭獲准 國民黨團：新任監察院長須超越黨派

國民黨立法院黨團表示，陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，黨團呼籲總統府，下一任院長必須杜絕「尸位素餐」，且須超越黨派。（本報資料照片）

總統府28日下午發布總統令，表示監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。對此國民黨立法院黨團表示，陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，黨團呼籲總統府，下一任院長必須杜絕「尸位素餐」，且須超越黨派。

國民黨團指出，過去數年監察院監督不力、功能失靈，對執政黨的貪腐成性視而不見，甚至放縱黑金貪腐橫行，淪為實質的護航機關。監察院長陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。

廣告 廣告

黨團直言，這種「尸位素餐」的表現已讓中華民國憲政法治蒙羞，准辭的關鍵在於賴清德總統只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱。

國民黨團要求，賴總統提名的下一任監察院長人選，必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為「派系酬庸」，黨團將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。

【看原文連結】