陳菊請辭獲准 外甥李昆澤曝近況：「花媽很堅強」持續復健

陳菊因病請辭獲准，外甥李昆澤也曝光陳菊近況。翻攝李昆澤臉書



總統府今天（1／28）發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭獲准，於2月1日生效。高醫今天晚間強調，監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

賴清德總統今天晚間也還原准辭過程，賴清德說，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈。當時他認為，如果好好復健的話，她是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，「所以最近她又提出辭呈，我勉予同意。」

民進黨立委、陳菊外甥李昆澤今晚也在臉書發文表示，「花媽」請辭獲准，感謝總統體恤，花媽很堅強，持續復健，感謝大家的關心。

陳菊2024年底因感冒導致身體不適，前往高醫就診，檢查出右側腎臟腫瘤，手術後又傳出腦血管阻塞等狀況，緊急住院治療迄今。

