陳菊請辭獲准 她嗆生病還佔這麼久缺

▲監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，28日請辭獲准。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

[NOWnews今日新聞] 監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，28日請辭獲准。「卡神」楊蕙如說，生病還佔了這麼久的缺，真的夠了！希望賴清德總統不要忘記，過去民進黨的主要政見之一是廢除監察院！「請賴總統加油，加速腳步廢除考監兩院！」

總統府28日發布總統令，陳菊請辭並將於下月1日生效。總統府表示，考量陳菊病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，陳菊於近期再度請辭，總統賴清德予以同意，說明為使院務運作無縫銜接，委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊後續復健順利、身體健康。

