陳菊請辭獲准！張惇涵憶共事點滴 花媽關心同仁暖舉曝光

政治中心／游舒婷報導

監察院長陳菊因病請假長達一年，於昨（28）日請辭獲准，總統府於昨日正式發出總統令。對此，行政院秘書長張惇涵在社群上回憶過去和陳菊共事的回憶，並祝福陳菊早日康復。

張惇涵回憶和陳菊共事時，她會現打綠拿鐵給同仁。（圖／取自張惇涵Threads）

張惇涵在Threads上回憶，陳菊在總統府擔任秘書長的期間，每次早上開完晨會，都必須要跟她報告輿情狀況，而每次等待他的，都是她臉上溫暖的笑容跟每人一杯的現打綠拿鐵，還有一句暖心的叮嚀「你們少年人都外食，欠營養，要補一下。」

張惇涵表示，陳菊在生病期間，就已經跟賴清德總統多次請辭，但總統希望她可以安心休養、早日歸隊，而在請假期間，陳菊受到這種惡意抹黑，不過她默默承受、不願因為自己的關係讓團隊受到攻擊。

張惇涵說，現在總統批准了辭呈，也代表陳菊可以遠離那些不必要的抹黑，同時他也祝福花媽早日康復，並說：「若下次再喝綠拿鐵，我一定皺也不皺眉，大口大口喝完！」

陳菊2024年底因感冒就診，結果在健檢時在右邊腎臟發現腫瘤，手術後在出院前又發生左側腦血管組塞，請辭獲准後，外界關注陳菊目前的身體狀況，對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院表示，在醫療團隊的妥善照顧下，陳菊目前的身體狀況穩定。

