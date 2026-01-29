陳菊請辭獲准 張惇涵憶「花媽」暖心日常：每天一杯綠拿鐵

張惇涵回憶與陳菊共事點滴。（擷取張惇涵Threads）





監察院長陳菊因病請辭獲准，總統府昨正式發布總統令。行政院秘書長張惇涵也在社群發文回憶過往共事時光，提到陳菊擔任總統府秘書長期間，總是帶著笑容、親手準備一杯杯綠拿鐵，叮嚀年輕同仁要顧好身體，字句間滿是感念與祝福。

張惇涵昨（29日）晚間於Threads發文指出，陳菊在總統府擔任秘書長時，他們早上開完晨會，都要去跟陳菊報告當天的輿情狀況。「等待我們的，總是她溫暖的笑容，還有桌上每人一杯綠拿鐵。現打、常溫、沒有任何調味的那種。『你們少年人都外食，欠營養，要補一下。』她每天每天這樣叮嚀。」

他繼續說，陳菊生病之初就已經向總統賴清德請辭，之後又多次請辭，但總統一直希望她能安心休養、早日歸隊，請假期間她受到各種抹黑，但她默默承受，不願因為自己而影響公務。如今總統批准辭呈，陳菊終於可以遠離那些不必要的惡毒了。「希望花媽趕快好起來！下次再喝綠拿鐵，我一定皺也不皺眉，大口大口喝完。」

陳菊2024年底因感冒就診，結果在健檢時在右邊腎臟發現腫瘤，手術後在出院前又發生左側腦血管組塞，請辭獲准後，外界關注陳菊目前的身體狀況，對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院表示，在醫療團隊的妥善照顧下，陳菊目前的身體狀況穩定。

