陳菊請辭獲准 柯文哲：就好好養病

總統府28日發出總統令，正式宣告兼任國家人權委員會主委的監察院院長陳菊已提出辭呈，2月1日起免職令生效。對此，前台北市長柯文哲表示，如果健康狀況不行，那就請辭，就好好養病。並指出，自己主張監察院廢掉，趁這次總預算把監察院預算全部刪掉，既然全世界大部分國家還是三權分立，台灣就不要再搞什麼五權分立。

針對陳菊請辭一事，柯文哲表示，都已經一年了，反正就如果健康狀況不行，那就請辭，就好好養病，「我也不曉得這題目要講什麼，要引誘我講人家壞話嗎？不用吧？」

至於是否認為陳菊請假還領薪水的時間太久，柯文哲說，所以現在不是要成立政務官權利義務的法案嗎？倘若是事務官就有請假規定，但政務官卻沒請假規定，「凡事不要以個案處理，遇到個案時想一想通案怎麼處理。」國家一定是先有個案，並在個案中建立通則，最後成為通案法律，利用陳菊此案建立政務官的權利義務法案，這合理。

至於誰適合接任監察院長？柯文哲說，「我是主張監察院廢掉算了，趁這次總預算把監察院預算全部刪掉」，不一定要修改憲法，過去大家常說先有不成文法、慣例，最後才形成法令，「現在修改憲法哪有可能？」。

柯文哲指出，既然全世界大部分國家還是三權分立，台灣就不要再搞什麼五權分立，很奇怪的制度，就是三權分立，所以就把監察院廢掉就好了。

