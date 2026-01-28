陳菊請辭獲准 監院證實並感謝其為監察職權及人權保障的付出
監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效，監察院晚間證實，並感謝其為監察職權及人權保障的付出。
監察院今天(28日)表示，監察院長陳菊主動請辭，並經總統於2026年1月28日下午發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職；此令自中華民國115年(2026年)2月1日生效。
監察院指出，陳菊因健康因素主動請辭獲准，監院尊重院長意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊院長早日康復。(編輯 : 廖奕婷)
