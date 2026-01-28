陳菊請辭獲准 總統請李鴻鈞代理監察院長

針對監察院長陳菊請辭獲准一事，總統府發言人郭雅慧今天(28日)晚間表示，陳菊先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，惟總統勸請以健康為重，盼待身體狀況允許再行歸位。惟考量陳菊病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，陳菊於近期再度請辭，總統予以同意。

總統府今天(28日)發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職，自2月1日生效。

總統府發言人郭雅慧晚間表示，監察院長陳菊為美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻；其後歷任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

郭雅慧指出，陳菊先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，惟總統勸請以健康為重，盼其安心復健、待身體狀況允許再行歸位。惟考量陳菊病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，陳菊於近期再度請辭，總統予以同意。

郭雅慧表示，為使監察院院務運作無縫銜接，總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊後續復健順利、身體健康。