陳菊請辭獲准！賴清德發文盼早日恢復健康：謝謝為民主付出心力

即時中心／潘柏廷報導

監察院長陳菊因病住院，向總統賴清德提出請辭，最終昨（28）日總算獲准，而且將在2月1日正式生效，陳菊也自願放棄36萬月薪。對此，賴清德今（29）日在臉書發喊話「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康」。

賴清德今日中午在臉書表示，最近，陳菊因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，他也勉予同意。

同時，賴清德提到，陳菊是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，先後擔任國民大會代表、高雄市市長與總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

他也提到，在陳菊擔任高雄市長時、他是台南市長，兩人互相幫忙、一起行銷城市；後來無論他們各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康」。





