陳菊請辭疑「無假可請」？ 監察院：依法可請假到7月 過程無圖一己之私
監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，向總統賴清德請辭獲准、2月1日生效。監察院祕書長黃適卓今天表示，依照公務人員請假辦法規定，每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，因此並無外界指稱「無假可請」的情形，更不要誤會請假過程中有圖一己之私。
陳菊民國113年底感冒至高醫就診，但健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。總統府115年1月28日發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。自民國115年2月1日生效。
國家人權委員會上午舉行消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第五次國家報告獨立評估意見發表會，監察院祕書長黃適卓會後受訪指出，陳菊是堅強的女性，一生為台灣民權、民主奮鬥，早年因爭取民主、民權踏入政壇，晚年則進入監察院擔任院長，為國家人權及監察制度而努力。
黃適卓提到，陳菊113年因病住院，盼復健後回到崗位繼續為人權努力，但去年就因身體因素數度向賴總統請辭，但賴總統慰留後仍努力復健盼回工作崗位，不過近期因為體恤家人對復健過程的擔憂再度請辭，最後則獲賴總統勉予同意。
黃適卓強調，陳菊也依全體公務人員適用的公務人員請假規則辦理，其中規定每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，所以並沒有外界誤解「無假可請」情形，也不必懷疑陳菊為國家奮鬥決心，及一生在人權的努力，更不要誤會請假過程中圖一己之私。
