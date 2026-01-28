陳菊請辭監察院長獲准 國民黨團：新任院長須超越黨派

政治中心／劉宇鈞報導

監察院長陳菊因健康問題，自2024年12月請假至今，先前傳出復原狀況良好，預計在農曆年後銷假上班。總統府今（28）日發布總統令表示，陳菊業已請辭，予以免職，自2月1日生效。對此，國民黨立院黨團說，新任院長必須脫離黨派色彩，具備真正中立性與獨立性。

國民黨團稱，陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。過去數年，監察院監督不力、功能失靈，對執政黨的貪腐成性視而不見，甚至放縱黑金貪腐橫行，淪為實質的護航機關。

國民黨團還稱，此種「尸位素餐」的表現已讓中華民國憲政法治蒙羞。黨團認為，准辭的關鍵在於總統賴清德只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。

國民黨團要求總統府，下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為「派系酬庸」，黨團將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。

