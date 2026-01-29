陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境

要聞中心/綜合報導

總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

賴清德、陳菊。（資料照／總統府）

郭雅慧說明，監察院長陳菊為美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，其後歷任國民大會代表、高雄市市長、總統府祕書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。陳菊先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，總統勸請其安心復健、待身體狀況允許再行歸位。惟考量院長病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，陳菊近期再度請辭，總統予以同意。郭雅慧強調，為使院務運作無縫銜接，總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊後續復健順利、身體健康。

陳菊2024年底因流感住院至今已超過一年，出院前又突發腦血管阻塞。據傳，陳菊因身體因素，曾私下透過親人向總統賴清德請辭監察院長，但賴考量當今政治局勢並未准辭。副總統蕭美琴與前總統蔡英文日前南下探望，讓外界擔憂是否病情有變化。目前陳菊已可在拐杖輔助下行走，語言能力雖仍有受損，但並非無法溝通，仍需持續復健治療。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院晚間表示，陳菊在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。監察院表示，陳菊因健康因素主動請辭獲准，監察院尊重其意願，也感謝陳菊為監察職權及人權保障的堅持與努力，祝福早日康復。

陳菊外甥、民進黨立委李昆澤在臉書發文表示，陳菊請辭獲准，感謝賴清德體恤，他強調花媽很堅強且持續復健，也感謝大家的關心。民進黨高雄市立委賴瑞隆在臉書發文表示，陳菊在多次表達請辭意願後已獲同意，「我們心裡既不捨，也滿懷感激與敬意。」賴瑞隆說，陳菊長年站在捍衛民主與人權的第一線，為台灣、為社會承擔重責，鮮少有機會停下腳步好好休息，「此刻最重要的，是請陳菊持續調養身體。衷心祝福陳菊平安健康，早日完全康復」。

陳菊子弟兵、民進黨高雄市議員簡煥宗受訪談到陳菊請辭時表示，陳菊此前就有請辭念頭，如今獲准，「這樣很好啊！可以讓她專心養病」。簡煥宗說，陳菊每個月都將薪水繳回，避免外界質疑，如今請辭獲准，「對她一個病人來說，才有辦法好好靜養，不然到時人家又要講有的沒的。這是好事，讓病人好好休息」。

陳菊於民國113年底感冒至高醫就診，但健檢在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。監察院在去年9月曾說，陳菊請假皆依規辦理，且請假迄今，每月薪資均自願放棄支領，月初即繳入國庫。

