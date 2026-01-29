陳菊請辭監察院長獲准 「子弟兵」賴瑞隆：過去多次請辭都被慰留

陳菊子弟兵、民進黨立委以及民進黨高雄市長參選人賴瑞隆29日表示，陳菊一直以來都不斷提出請辭，不過都獲慰留，最後總統才勉予同意，讓陳菊請辭獲准，也希望陳菊繼續休養，早日完全康復。（本報資料照片）

監察院長陳菊2024年底因病住院至今已超過一年，總統府28日下午發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，此令自中華民國115年2月1日生效；陳菊子弟兵、民進黨立委以及民進黨高雄市長參選人賴瑞隆29日表示，陳菊一直以來都不斷提出請辭，不過都獲慰留，最後總統才勉予同意，讓陳菊請辭獲准，也希望陳菊繼續休養，早日完全康復。

賴瑞隆表示，陳菊一直在關心著國政，也全力的來推動各項的政務，但因為她前年在醫院再次的中風，所以立即做了處理，但是她也擔心影響到監察院的職務以及工作，所以她也有跟總統請辭。

他指出，但總統認為陳菊經過休養之後，應該就會恢復工作，那加上目前立法院的狀況，要再通過新的人事案也並非易事，所以總統希望陳菊恢復後，那再回到監察院擔任相關職務，帶領監察院讓國家能夠持續進步的發展。

賴瑞隆也說，陳菊在復健的過程中，也因為社會上些人士的非議，因此陳菊也把她所有的薪水全部都捐出，大概捐出總計有將近470萬元，同時期間也不斷多次再跟總統請辭，因為陳菊也認為她的狀況可能短時間內沒有辦法完全的恢復，也希望不要影響到監察院運作，但是總統還是慰留，希望等到復原之後，能夠恢復監察院長的工作。

他表示，但是幾經考量，特別是在這段時間在野黨也有很多的聲音跟非議，所以陳菊最後決定再次跟總統請辭，也希望總統能夠接受，最後總統也勉予同意，讓陳菊請辭。

賴瑞隆也提到，這一年多的時間，陳菊在住院期間在修養，那事實上自己也沒有去打擾她，因為對她來說，她需要的就是專心的休養、專心的復健，雖然陳菊持續透過數位媒介關心國事，但如果大家都去拜訪她，其實陳菊沒有辦法好好復健跟休養。

他強調，陳菊一輩子為了台灣的人權，為了台灣自由民主付出，如今陳菊也終於能夠稍微鬆一口氣專心休養，也希望陳菊早日能夠恢復健康，這也是多數台灣人民的期待，也是多數高雄市民的期待。

