陳菊請辭監察院長獲准！曾多次表達請辭意願 賴瑞隆：她仍需多加休養

陳菊請辭監察院長獲准。（翻攝陳菊臉書）

監察院長、國家人權委員會主委陳菊請辭獲准，民進黨立委賴瑞隆透露，她身體仍需繼續休養，期間曾多次表達請辭意願，終獲同意。

總統府今（28日）發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職，時間自2026年2月1日生效。

曝陳菊近況 賴瑞隆：盼花媽早日完全康復

對此，民進黨高雄市長準參選人、立委賴瑞隆率先發文，祝福陳菊能平安健康。他透露，陳菊身體仍需多加休養，在多次表達請辭意願後已獲同意，他們心裡既不捨，也滿懷感激與敬意。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，陳菊長年站在捍衛民主與人權的第一線，為台灣、為社會承擔重責，鮮少有機會停下腳步好好休息，如今最重要的就是請她繼續調養身體，「衷心祝福花媽平安健康，早日完全康復。」

陳菊2024年底因嚴重感赴醫院看診，意外發現右腎有1顆不小腫瘤，經手術後準備出院前，卻因左側腦血管阻塞導致右下肢無力，後續就一路休養至今，身體狀況不復以往。

請假逾1年 挨轟乾領高薪

不過期間她都是向監察院請假，屢屢挨轟薪水小偷，監察院去年9月發聲明強調，陳菊病請假均依「公務人員請假規則」等相關規定辦理，請假期間每月薪資，均自願放棄支領，月初即繳入國庫。

更多鏡週刊報導

看上麥玉珍辦公室！劉書彬爆喬換位「卡到新立委搬遷」 本人回應了

黃國昌提白營版軍購條例！第一條就漏「戰」字 她大酸：是怯戰嗎？

邀黃國昌同赴中國直播帶貨「當政治人物第1人」 館長：他不排斥