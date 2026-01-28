陳菊請辭監察院長獲准 自願繳回13個月薪資共468萬元

監察院長陳菊因健康因素請假超過1年，多次請辭後，總統府今（28）日傍晚發布總統令，核准陳菊辭職並於2月1日生效。陳菊自2025年起至今年1月，自願放棄每月36萬元薪資並主動上繳國庫，以13個月計算，共繳回約468萬元新台幣。

監察院長陳菊請辭。（資料照／中天新聞）

陳菊於2020年8月獲前總統蔡英文提名出任監察院長，原定任期至2026年7月底。2024年底時，陳菊原以為只是感冒微恙，但在高雄醫學大學附設中和紀念醫院就診後，發現右側腎臟有3.5公分腫瘤，經評估後進行切除手術。

廣告 廣告

手術結束後，陳菊傳出左側腦血管栓塞，後來緊急住院治療，一度進入加護病房診治。所幸後來情況好轉，轉回一般自費病房，但持續請假至今。在她請假期間，監察院長職務由副院長李鴻鈞代理。

監察院。（資料照／中天新聞）

陳菊請假期間，多次引起在野黨不滿。民眾黨主席黃國昌曾試算陳菊每年假期，批評陳菊不只每年有65天休假可請，請完後再申請延長病假。陳菊因公職年資深厚，年度休假約30天，加計事病假後，一年原則可享有65天假期，在依序請完事假、病假後，進入延長病假階段。

前總統蔡英文。（資料照／中天新聞）

在薪資方面，陳菊住院期間，自2025年起至今年1月，自願放棄每月36萬元薪資，並在每月初自動上繳國庫，以13個月計算，共計約468萬元新台幣。

延伸閱讀

揭軍方採購行車紀錄器買到淘寶貨 徐巧芯再提3質疑：不交代清楚就法辦

提前收20萬政治獻金！簡舒培被監察院函辦結果出爐

不倒閣改彈劾總統！徐巧芯批賴清德違憲：倒閣換人治標不治本