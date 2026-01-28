陳菊請辭監察院長獲准 菊系賴瑞隆發聲了

▲陳菊請辭監察院長獲准，嫡系立委賴瑞隆表示此刻最重要的是請花媽持續調養身體，由衷祝福早日康復。（圖／國家人權委員會提供）

[NOWnews今日新聞] 總統府今（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。對此菊系立委賴瑞隆表示，院長因身體仍需多加休養，在多次表達請辭意願後已獲同意，心裡既不捨也滿懷感激與敬意，此刻最重要的，「請花媽持續調養身體，衷心祝福花媽平安健康，早日完全康復」。

「祝福花媽，平安健康」，賴瑞隆說，院長陳菊因身體仍需多加休養，在多次表達請辭意願後已獲同意，心裡既不捨，也滿懷感激與敬意，院長長年站在捍衛民主與人權的第一線，為台灣、為社會承擔重責，鮮少有機會停下腳步好好休息。

廣告 廣告

賴瑞隆說，此刻最重要的，「請花媽持續調養身體，衷心祝福花媽平安健康，早日完全康復」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／感冒請假逾1年！陳菊請辭監察院長獲准 2月1日生效

陳菊住院一年！民團嘆階級差異、資源不均：民眾從急診就一床難求

陳建仁出任中研院長 醫加碼點名蘇貞昌、陳菊：綠營沒其他人才嗎