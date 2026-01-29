陳菊請辭監察院長獲准 賴清德曝健康狀況：需要長期接受治療與復健

總統府昨（28）日突發布總統令，監察院長陳菊因身體不適請辭獲准，於2月1日生效。總統賴清德今（29）日在臉書發文表示，陳菊因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，他也勉予同意。在陳菊擔任高雄市長時，他是台南市長，也互相幫忙；後來無論各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康。」

