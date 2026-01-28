陳菊請辭監察院長獲准 賴清德：希望菊姐專心復健、早日康復

賴總統表示，陳菊一生為台灣的民主奮鬥、令人欽佩，她近期因復健而再度提出辭呈，自己勉予同意，「希望菊姐能夠早日康復」。(記者劉信德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕監察院長陳菊2024年底因病住院請假迄今，總統賴清德今(28日)宣布准辭。賴總統表示，陳菊一生為台灣的民主奮鬥、令人欽佩，她近期因復健而再度提出辭呈，自己勉予同意，「希望菊姐能夠早日康復」。

賴清德今天晚間出席民進黨尾牙，媒體會後關切陳菊病情。賴說明，陳菊是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩，後來接續擔任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。

賴清德說，陳菊前不久因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈，自己當時認為若好好復健的話，陳菊是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。

賴清德表示，後來因為復健需要更長的時間，也基於想讓陳菊專心進行復健工作，所以最近她又提出辭呈，自己勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復；同時，也請監察院副院長李鴻鈞代理陳菊的院長職務。

